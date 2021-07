"Sai che c'è? Vaffa...". I parlamentari M5s contro il M5s (Di venerdì 23 luglio 2021) "Prima della linea politica, prima dello Statuto o del regolamento, ci hanno chiesto i soldi". Così parte la rivolta dei parlamentari M5S contro le restituzioni e il fondo per il partito Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) "Prima della linea politica, prima dello Statuto o del regolamento, ci hanno chiesto i soldi". Così parte la rivolta deiM5Sle restituzioni e il fondo per il partito

Advertising

TizianaFerrario : Niente studi tv senza #greenpass. Sai che corsa al vaccino ci sarebbe tra i politici riluttanti? #Delta #COVID19 - borghi_claudio : Scusa @EugenioGiani lo sai che se i geni di Speranza vogliono mettere una regione in giallo se ha il CINQUE PER CEN… - borghi_claudio : @ZanAlessandro Caro Zan dovrebbero cacciare te perché fai il parlamentare e non sai leggere. Io gli anni 80 li ho… - Tamara22358522 : @Karan89409614 @DiegoFusaro Oltre essere un IMBECILLE nn sai scrivere l'italiano ' FOTTERE ' no ' FOTERE ' CRETINO… - MazzaferroRocco : @daniandra2005 @4gog0 @FrancescoOrdine Scusa sarai anche Superman ma è evidente che non sai leggere -

Ultime Notizie dalla rete : Sai che "Una pezza di Lundini" spiegata con le fave (da Lundini) È perfettamente inutile che tu vada a chiedere: posso aprire la puntata con la fava in mano? La risposta già la sai: sarà un no. Quello che devi fare è esattamente cominciare la puntata con la fava ...

Dal riciclo all'inclusione. La sfida vinta di K - pax ... un laboratorio di smistamento e vendita di abiti usati che - oltre a creare lavoro - va a ... Nel corso degli anni, siamo arrivati ad accogliere, tra progetti Sprar (oggi Sai, ndr ) e centri di ...

"Sai che c'è? Vaffa...". I parlamentari M5s contro il M5s il Giornale Concorso di idee per Mondeggi, realtà del territorio Firenze – Arriveranno dal governo centrale per le Città metropolitane risorse per il finanziamento di progetti in materia di agricoltura sostenibile e di rigenerazione urbana. Perciò, la Città Metropo ...

Foggia, ecco le Pigotte dell’UNICEF realizzate da migranti LE BAMBOLE. Grazie a un’intesa con il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Foggia, Medtraining ha aderito al progetto entrando così a far parte della rete di enti coinvolti nella realizzazione di labo ...

È perfettamente inutiletu vada a chiedere: posso aprire la puntata con la fava in mano? La risposta già la: sarà un no. Quellodevi fare è esattamente cominciare la puntata con la fava ...... un laboratorio di smistamento e vendita di abiti usati- oltre a creare lavoro - va a ... Nel corso degli anni, siamo arrivati ad accogliere, tra progetti Sprar (oggi, ndr ) e centri di ...Firenze – Arriveranno dal governo centrale per le Città metropolitane risorse per il finanziamento di progetti in materia di agricoltura sostenibile e di rigenerazione urbana. Perciò, la Città Metropo ...LE BAMBOLE. Grazie a un’intesa con il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Foggia, Medtraining ha aderito al progetto entrando così a far parte della rete di enti coinvolti nella realizzazione di labo ...