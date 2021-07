‘Rosanero’, al via le riprese del film con Salvatore Esposito (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Al via tra Castellammare di Stabia, Ercolano, Vico Equense e Roma, le riprese di Rosanero, un film Sky Original prodotto da 11 Marzo film e Vision Distribution, che vede protagonista Salvatore Esposito. Un film che arriverà presto in anteprima assoluta su Sky e Now, il cui soggetto è stato scritto e diretto da Andrea Porporati che firma anche la sceneggiatura in collaborazione con Salvatore Esposito, ma è stato tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca “Rosanero” (Baldini&Castoldi). Del cast fanno parte anche la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – Al via tra Castellammare di Stabia, Ercolano, Vico Equense e Roma, ledi Rosanero, unSky Original prodotto da 11 Marzoe Vision Distribution, che vede protagonista. Unche arriverà presto in anteprima assoluta su Sky e Now, il cui soggetto è stato scritto e diretto da Andrea Porporati che firma anche la sceneggiatura in collaborazione con, ma è stato tratto dall’opera letteraria di Maria Tronca “Rosanero” (Baldini&Castoldi). Del cast fanno parte anche la ...

