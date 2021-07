Roma, Xhaka e Viña a breve. Poi l'affondo per Kostic (Di venerdì 23 luglio 2021) Viña e Xhaka entro la fine della prossima settimana. Il terzino è molto vicino a diventare un giocatore della Roma a tutti gli effetti, manca solo l'accordo tra i club sulla modalità del pagamento ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021)entro la fine della prossima settimana. Il terzino è molto vicino a diventare un giocatore dellaa tutti gli effetti, manca solo l'accordo tra i club sulla modalità del pagamento ...

Advertising

calciomercatoit : ???#Roma - ad un passo la firma di #Xhaka: i dettagli - Glongari : ? Tutto confermato! Le parole di Tiago Pinto ai tifosi della #Roma a Trigoria. “Arriva #Vina dal #Palmeiras. Su… - marcoconterio : ?????? Accelerata della #Roma per Granit Xhaka dell'#Arsenal. Aumentata l'offerta a 18 con bonus e intesa vicina per l… - pignatango : Dai Roma basta che acquistate Xhaka Vina Shomurodov E mi accontento #Mourinho #asroma #Calciomercato #asr - sportli26181512 : Roma, #Xhaka e Viña a breve. Poi l'affondo per Kostic: Entro la fine della prossima settimana Tiago Pinto conta di… -