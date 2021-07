Roma | Rui Patricio | “Qui per importanza club e per Mourinho”

Advertising

sportface2016 : #Roma, #RuiPatricio si presenta: 'Qui per l'importanza del club e perché c'è #Mourinho' - Alessan09500020 : @OfficialASRoma FORZA RUI!!!! FORZA ROMA!!!!?????? - glooit : Rui Patricio si presenta 'posso aiutare la Roma' leggi su Gloo - sportli26181512 : Rui Patricio: 'Roma grande club, voglio vincere. Contento di trovare Mourinho': La conferenza stampa di presentazio… - RubenMourinista : RT @VoceGiallorossa: ??? TRIGORIA - Rui Patricio: 'Sono orgoglioso di essere alla Roma, sto già imparando le parole per dare istruzioni alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Rui

...dell'interesse della, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. E' un orgoglio rappresentare questa squadra, sono qui per dare il mio contributo", lo ha detto...- È il giorno diPatricio . Il portiere giallorosso, prelevato dal Wolverhampton per 11,5 milioni di euro più bonus, oggi è stato presentato in conferenza stampa.“Sono orgoglioso dell’interesse della Roma, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. È un orgoglio rappresentare questa squadra, sono qui per dare il mio contributo”. Queste l ...Roma, le parole del general manager Tiago Pinto: "Arrabbiato con Rui Patricio per anni perché lui era allo Sporting e io al Benfica" ...