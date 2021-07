Roma, Mkhitaryan: «Rimasto per il progetto. Offerte dalla Serie A» (Di venerdì 23 luglio 2021) Henrikh Mkhitaryan parla della scelta di restare alla Roma: ecco le parole del fantasista armeno che spiega i motivi della sua permanenza Henrikh Mkhitaryan parla della scelta di restare alla Roma. Le parole del fantasista armeno ai microfoni di Sky Sport anche sul mercato. «Sono Rimasto perché credo nel progetto del club. Possiamo vincere qualcosa. Ho avuto qualche offerta, dall’Italia e dall’estero ma ho deciso di rimanere. Sono contento di averlo fatto. Quali squadre mi hanno cercato? Non si può dire». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Henrikhparla della scelta di restare alla: ecco le parole del fantasista armeno che spiega i motivi della sua permanenza Henrikhparla della scelta di restare alla. Le parole del fantasista armeno ai microfoni di Sky Sport anche sul mercato. «Sonoperché credo neldel club. Possiamo vincere qualcosa. Ho avuto qualche offerta, dall’Italia e dall’estero ma ho deciso di rimanere. Sono contento di averlo fatto. Quali squadre mi hanno cercato? Non si può dire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

