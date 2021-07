"Rivolta nel M5s contro la Serracchiani". Tragicomico capolavoro della piddina: Draghi rischia la crisi per colpa sua (Di venerdì 23 luglio 2021) La fiducia sul decreto Giustizia ha preso in contropiede tutto il M5s, Giuseppe Conte in testa. Mario Draghi ha deciso di prendere in mano le redini della situazione prima che tutto si impantanasse. Il premier, però, non ha chiuso tutte le porte: "Siamo aperti e disponibili a miglioramenti di carattere tecnico. Se ci fossero, si tratterà di tornare in Consiglio per chiedere l'autorizzazione alla fiducia anche sui nuovi testi", ha detto in conferenza stampa. I paletti, però, sono chiari: "Le modifiche devono essere di carattere tecnico e non devono stravolgere l'impianto". E poi: "Modifiche condivise, non emendamenti presentati da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) La fiducia sul decreto Giustizia ha preso inpiede tutto il M5s, Giuseppe Conte in testa. Marioha deciso di prendere in mano le redinisituazione prima che tutto si impantanasse. Il premier, però, non ha chiuso tutte le porte: "Siamo aperti e disponibili a miglioramenti di carattere tecnico. Se ci fossero, si tratterà di tornare in Consiglio per chiedere l'autorizzazione alla fiducia anche sui nuovi testi", ha detto in conferenza stampa. I paletti, però, sono chiari: "Le modifiche devono essere di carattere tecnico e non devono stravolgere l'impianto". E poi: "Modifiche condivise, non emendamenti presentati da una ...

Advertising

Marco02839896 : RT @Libero_official: I vigili urbani di #Roma contro il #Greenpass: 'È come nel nazismo'. Pronti a tutto pur di boicottarlo? #Coronavirus #… - DriverMattia198 : RT @Libero_official: I vigili urbani di #Roma contro il #Greenpass: 'È come nel nazismo'. Pronti a tutto pur di boicottarlo? #Coronavirus #… - Davjd_S : RT @Libero_official: I vigili urbani di #Roma contro il #Greenpass: 'È come nel nazismo'. Pronti a tutto pur di boicottarlo? #Coronavirus #… - nucciaportraits : RT @Libero_official: I vigili urbani di #Roma contro il #Greenpass: 'È come nel nazismo'. Pronti a tutto pur di boicottarlo? #Coronavirus #… - stef8116 : RT @Libero_official: I vigili urbani di #Roma contro il #Greenpass: 'È come nel nazismo'. Pronti a tutto pur di boicottarlo? #Coronavirus #… -