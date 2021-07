Parco Velino Sirente | impugnata dal Governo norma regionale taglia Parco

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 luglio 2021) L'Aquila - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha esaminato 29 leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di impugnare, tra le altre, la legge della Regione Abruzzo sulla "nuova disciplina delnaturalee revisione dei confini" in quanto "talune disposizioni si pongono in contrasto con lativa statale in materia di aree naturali protette e in materia di ordine pubblico e sicurezza". "La richiesta di Legambiente, avanzata lo scorso 19 maggio, ha trovato ragione ...