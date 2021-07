Olimpiadi, le prime medaglie in palio sabato 24 luglio: orari e dove vedere gli azzurri in gara. Da Dell’Aquila a Fiamingo, a chi tocca (Di venerdì 23 luglio 2021) sabato è il giorno delle prime medaglie alle Olimpiadi di Tokyo. Saranno 11 i titoli che verranno assegnati in giornata, con residue chance – almeno sulla carta – per gli azzurri attesi in gara. Il primo oro è atteso attorno alle 4.25 (ora italiana) nel tiro a segno femminile, specialità carabina 10 metri, dove Sofia Ceccarello è una possibile outsider. Alle 4 parte la prova maschile di ciclismo su strada, con l’arrivo atteso attorno alle 11: il gruppo azzurro guidato da Davide Cassani ci proverà, ad iniziare da Vincenzo Nibali. Attese anche le medaglie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021)è il giorno dellealledi Tokyo. Saranno 11 i titoli che verranno assegnati in giornata, con residue chance – almeno sulla carta – per gliattesi in. Il primo oro è atteso attorno alle 4.25 (ora italiana) nel tiro a segno femminile, specialità carabina 10 metri,Sofia Ceccarello è una possibile outsider. Alle 4 parte la prova maschile di ciclismo su strada, con l’arrivo atteso attorno alle 11: il gruppo azzurro guidato da Davide Cassani ci proverà, ad iniziare da Vincenzo Nibali. Attese anche le...

