«Old» | il nuovo film di M Night Shyamalan | più che un horror è un bel dramma sul tempo

Si intitola Old, per sintetizzare il focus del film, ma la pellicola di M. Night Shyamalan potrebbe essere anche una dichiarazione d'intenti da parte del regista. Arrivato alla soglia del mezzo secolo (ha compiuto 50 anni nel 2020) Shyalaman dimostra di aver ritrovato completa fiducia nel proprio talento. Certo, un buon indizio di una ripresa, dopo qualche pellicola sfortunata, c'era stato con The Visit (2015), ma con Split e Glass, rispettivamente secondo e terzo capitolo della trilogia cominciata con Unbreakable – Il predestinato, quindi appartenenti a un universo a parte, era difficile esserne sicuri.

Ultime Notizie dalla rete : Old nuovo L'umanità invecchia improvvisamente in "Old", un thriller ad alta tensione Nelle sale il nuovo lungometraggio del maestro del brivido M. Night Shyamalan. Tra le novità anche il musical "... si tratta di "Old", attesissimo lungometraggio del maestro del brivido M. Night ...

"Old", il nuovo film di M. Night Shyalaman, più che un horror è un (bel) dramma sul tempo Per la precisione, Old è sia l'adattamento del fumetto, sia un film a sé stante, poiché Shyalaman costruisce una cornice che racchiude la storia contenuta nella graphic novel. Old è, a tutti gli ...

Il cinema del week end, da Nowhere Special a Old ANSA Nuova Europa Weekend al cinema, torna Shyamalan con “Old” Anche in questo fine settimana non mancano i nuovi film nelle sale italiane. Come consuetudine ve li presentiamo, iniziando da quello candidato agli incassi più consistenti. Old di M. Night Shyamalan ...

OLD, il regista M. Night Shyamalan racconta la sua visione dietro al film Il regista M. Night Shyamalan racconta la sua visione dietro al film OLD in cui i membri di una famiglia in vacanza tropicale scoprono che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando li sta in qua ...

