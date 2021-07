Obbligo Green da 6 agosto, ma non su trasporti. Discoteche chiuse (Di venerdì 23 luglio 2021) Prorogato stato di emergenza fino al 31 dicembre Servirà per bar e ristoranti al chiuso, ma anche per grandi eventi, cinema, palestre e per lo stadio Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 luglio 2021) Prorogato stato di emergenza fino al 31 dicembre Servirà per bar e ristoranti al chiuso, ma anche per grandi eventi, cinema, palestre e per lo stadio

Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - fanpage : Migliaia di persone hanno invaso Piazza Castello, a Torino, per manifestare contro il #greenpass e l’obbligo vaccin… - Agenzia_Ansa : Obbligo di Green pass per cinema e teatri, ma aumenta il numero di spettatori, sia al chiuso che all'aperto. E' qua… - PACIFISTA2021 : RT @barbarab1974: Mi sfugge un concetto: c’è obbligo per green pass ( che poi manco quello c’è) ma non c’è obbligo per il vaccino. Come azz… - CarpaneseSilva1 : RT @barbarab1974: Mi sfugge un concetto: c’è obbligo per green pass ( che poi manco quello c’è) ma non c’è obbligo per il vaccino. Come azz… -