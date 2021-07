Nuovo decreto, dal green pass ai colori delle regioni: ecco tutte le misure (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Nuovo decreto legge Covid è stato discusso e approvato ieri in Consiglio dei ministri (in vigore dal 6 agosto). Sono stati sciolti gli ultimi nodi sull‘estensione del green pass e la revisione dei parametri con cui vengono assegnati i colori che identificano le fasce di rischio. Prima di spiegare in conferenza i vari punti del Nuovo decreto, il premier Draghi ha voluto lanciare un appello senza mezzi termini: “Il green pass non è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. L’appello ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIllegge Covid è stato discusso e approvato ieri in Consiglio dei ministri (in vigore dal 6 agosto). Sono stati sciolti gli ultimi nodi sull‘estensione dele la revisione dei parametri con cui vengono assegnati iche identificano le fasce di rischio. Prima di spiegare in conferenza i vari punti del, il premier Draghi ha voluto lanciare un appello senza mezzi termini: “Ilnon è un arbitrio ma una condizione per non chiudere le attività produttive. L’appello ...

