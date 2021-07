Niente da fare: per Elisabetta Gregoraci è momento no. Una ‘amica’ ha preso il suo posto (Di venerdì 23 luglio 2021) La sua recente partecipazione al lunghissimo GF Vip 5, da cui ha deciso di ritirarsi contro il volere di Alfonso Signorini per il bene del suo Nathan Falco, ha riportato la sua fama alle stelle. Insieme a tanti nuovi fan, e follower in rete, però anche parecchi haters. Ora molti in televisione, ancor più di prima, vogliono Elisabetta Gregoraci. Non solo lo show musicale Battiti Live. Il pubblico sembra molto soddisfatto della conduzione di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live 2021, trasmissione che ha già presentato e alla quale è fortemente legata. Negli ultimi tempi però sembrava stesse bollendo anche qualcos’altro ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 23 luglio 2021) La sua recente partecipazione al lunghissimo GF Vip 5, da cui ha deciso di ritirarsi contro il volere di Alfonso Signorini per il bene del suo Nathan Falco, ha riportato la sua fama alle stelle. Insieme a tanti nuovi fan, e follower in rete, però anche parecchi haters. Ora molti in televisione, ancor più di prima, vogliono. Non solo lo show musicale Battiti Live. Il pubblico sembra molto soddisfatto della conduzione dia Battiti Live 2021, trasmissione che ha già presentato e alla quale è fortemente legata. Negli ultimi tempi però sembrava stesse bollendo anche qualcos’altro ...

Advertising

RobertoBurioni : Idea molto intelligente: tutti insieme a gridare, tutti non vaccinati, vicini e senza mascherina. Non si vogliono v… - matteosalvinimi : Molto divertente, bacioni a chi non ha niente di meglio da fare...?? - Internazionale : “Se finora è stato un grave errore non fare niente contro il cambiamento climatico, continuare a ignorarlo sarebbe… - AzurexCrimson : Beate voi nuove generazioni che riuscite a convincere i vostri genitori a fare un po’ i Nerd e vedersi qualche cosa… - moon_lights_owl : Vai a fare del bene preoccupandoti del paese.. se nessuno avesse fatto niente anziché urlare alla… -