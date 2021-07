Napoli | Spalletti ai tifosi | “Siete il più grande rinforzo dal mercato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Il piùche possiamo avere da questo calcioè il supporto dei nostriallo stadio che speriamo possa arrivare presto”. Lo ha detto il tecnico del, Luciano, in Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida, nell’incontro con iazzurri presenti in Trentino durante la presentazione della squadra. Presente anche il team manager Giuseppe Santoro che ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno in azzurro: “Sono felice di essere tornato a. Sono stato qui per dieci anni dell’era De Laurentiis e oggi mi ...