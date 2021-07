Napoli | annullata l' inaugurazione dello Stadio Maradona Borriello | ' C' è amarezza'

(Di venerdì 23 luglio 2021) Con una nota amara la Giunta difa marcia indietro e annuncia la cancellazione della, con statua, per il 29 luglio prossimo. Una manifestazione che non ...

Con una nota amara la Giunta difa marcia indietro e annuncia la cancellazione della inaugurazione dello stadio Maradona, con statua, per il 29 luglio prossimo. Una manifestazione che non avrebbe potuto avere il richiamo di ..." Ma siamo anche certi che a Diego sarebbe piaciuto molto avere "accanto" i bambini e le bambine di" prosegue Borriello "Fa davvero tristezza vedere che una festa che doveva unire, nel ricordo ...La cerimonia doveva essere il 29 luglio, giovedì prossimo, ma senza la squadra. Oggi la retromarcia. L’assessore: «La festa, l’evento pubblico non si farà per rispetto di Diego» ...Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha espresso la sua amarezza in merito alla decisione di annullare l'inaugurazione dello Stadio.