Mondragone. Non si ferma all'Alt, carabinieri lo inseguono ma si scontrano contro un'utilitaria: 3 feriti (Di venerdì 23 luglio 2021) Baia Domizia/Mondragone – Alle ore 16 circa, una pattuglia dei carabinieri di Baia Domizia ha inseguito un'auto che non si è fermata all'Alt degli agenti. all'Altezza di via Rocca dei Dragoni a Mondragone, i militari dell'arma non sono riusciti, però, ad evitare un violento impatto contro un'utilitaria guidata da un giovane del posto.

