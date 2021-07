Meno Cina e più alleati. Così gli Usa difendono la base industriale (Di venerdì 23 luglio 2021) La Difesa inizia dalla base industriale. È per questo che gli Stati Uniti hanno intrapreso negli ultimi mesi una serie di iniziative per aumentare il controllo delle filiere coinvolte nella sicurezza nazionale. L’ultima in ordine di tempo arriva dal Congresso, con la pubblicazione del report predisposto dalla “Defense critical supply chain task force”. LA TASK FORCE Il tema non è nuovo. Da anni la Difesa americana ragiona su come incrementare la sicurezza della filiera industriale. L’esigenza è aumentata con la pandemia, che ha provocato ovunque ristrettezze di liquidità, esponendo le piccole realtà dell’enorme filiera a investimenti ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) La Difesa inizia dalla. È per questo che gli Stati Uniti hanno intrapreso negli ultimi mesi una serie di iniziative per aumentare il controllo delle filiere coinvolte nella sicurezza nazionale. L’ultima in ordine di tempo arriva dal Congresso, con la pubblicazione del report predisposto dalla “Defense critical supply chain task force”. LA TASK FORCE Il tema non è nuovo. Da anni la Difesa americana ragiona su come incrementare la sicurezza della filiera. L’esigenza è aumentata con la pandemia, che ha provocato ovunque ristrettezze di liquidità, esponendo le piccole realtà dell’enorme filiera a investimenti ...

