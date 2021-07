Membro degli incel (‘celibi involontari’) progettava strage in un college dell’Ohio: arrestato dall’FBI (Di venerdì 23 luglio 2021) Si stava preparando a compiere una strage in un campus dell’Ohio, con l’idea di uccidere quante più donne fosse possibile come forma di ‘vendetta’ per i rifiuti ricevuti. Tres Genco, 21 anni, di Hillsboro, Ohio è stato arrestato dall’FBI mercoledì 21 luglio. Gli agenti hanno trovato nel bagagliaio della sua auto un fucile a pompa e un giubbotto antiproiettile. Genco farebbe parte del movimento degli ‘incel’, celibi involontari: si tratta di una sorta di comunità online che diffonde odio verso le donne. I membri di questo gruppo credono sia un loro diritto avere risposte positive alle loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Si stava preparando a compiere unain un campus, con l’idea di uccidere quante più donne fosse possibile come forma di ‘vendetta’ per i rifiuti ricevuti. Tres Genco, 21 anni, di Hillsboro, Ohio è statomercoledì 21 luglio. Gli agenti hanno trovato nel bagagliaio della sua auto un fucile a pompa e un giubbotto antiproiettile. Genco farebbe parte del movimento’, celibi involontari: si tratta di una sorta di comunità online che diffonde odio verso le donne. I membri di questo gruppo credono sia un loro diritto avere risposte positive alle loro ...

