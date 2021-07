Meloni | «Mi vaccinerò | non sono no-vax Ma a mia figlia non lo farei neanche in catene» E critica il Green pass

(Di venerdì 23 luglio 2021) Alla fine lo ha dichiarato: Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, si vaccinerà. «Sì mi vaccino, nonno vax, noncontraria ai vaccini», ha detto a margine della presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). «Ma se mi chiedi di vaccinare miadi 12 anni – ha però aggiunto –in. Mia madre ha dei problemi e l’ho fatta vaccinare 5 mesi fa, ma devi valutare i rischi e secondo me vaccinare un bambino di 12 anni è un errore». Restano anche le critiche alle alla decisione del governo guidato da Mario Draghi di ...

Leggi anche Draghi, il messaggio agli italiani (e a Salvini): 'Si vaccinino, appello a non farlo è invito a morire': 'Mima green pass uccide stagione turistica. Via il reddito, è ...... io midomenica con la seconda dose. Invito tutti i cittadini e soprattutto i ragazzi e le ragazze a farlo". Giorgiausa Facebook per scagliarsi contro la campagna vaccinale e ...