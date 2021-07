Manchester City, pronto l’assalto ad Harry Kane: il Tottenham chiede 185 milioni (Di venerdì 23 luglio 2021) La trattativa dell’estate sta per prendere vita in Inghilterra. Stando a quanto riportato da Sky Sports, infatti, il presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha dato il via libera alla cessione di Harry Kane al Manchester City. Il bomber della Nazionale inglese, dunque, potrebbe cambiare maglia e i Citizens dovrebbero versare nelle casse degli Spurs una cifra pari a 160 milioni di sterline (185 milioni di euro) per il cartellino del giocatore. Una cifra folle, che però il Manchester City sarebbe disposto a sborsare per accaparrarsi ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) La trattativa dell’estate sta per prendere vita in Inghilterra. Stando a quanto riportato da Sky Sports, infatti, il presidente del, Daniel Levy, ha dato il via libera alla cessione dial. Il bomber della Nazionale inglese, dunque, potrebbe cambiare maglia e i Citizens dovrebbero versare nelle casse degli Spurs una cifra pari a 160di sterline (185di euro) per il cartellino del giocatore. Una cifra folle, che però ilsarebbe disposto a sborsare per accaparrarsi ...

