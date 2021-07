Maddalena Corvaglia in vacanza nel Salento | ma non è sola

(Di venerdì 23 luglio 2021) La showgirlè ina Gallipoli, in, ma non è: ecco chi l’ha raggiunta alla Playa Blanca del Lido Marini La showgirl di Galatina, 41 anni lo scorso 12 gennaio è nel suo, per la precisione alla Playa Blanca del Lido Marini di Gallipoli, per una meritatissima. L’ex Velina Bionda di Striscia la Notizia sta ricaricando le pile in vista del grande rientro televisivo che avverrà a quasi due anni di distanza dalla conduzione di NCC – Navigazione con ...

Il settimanale Chi smonta il chiacchiericcio attorno a una presunta relazione trae Paolo Berlusconi, pubblicando una foto che li vede insieme a cena ma con la famiglia al completo, compresi Davide Luigi, figlio di Paolo Berlusconi, e la moglie Matilde Bruzzone, ...ha pubblicato un post in cui si è mostrata in una versione inaspettata. Il suo fisico pazzesco ha folgorato i fan. Biondissima, curve sublimi e fascino unico....Maddalena Corvaglia è in vacanza a Gallipoli, in Salento, ma non è sola: ecco chi l'ha raggiunta alla Playa Blanca del Lido Marini ...Maddalena Corvaglia rende omaggio all'iconica serie tv Baywatch con quest scatti condivisi per i follower. Continua su RDS ...