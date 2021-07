LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 24 luglio, subito scherma e ciclismo. Dell’Aquila ci prova, occhio ad arco e tiro a segno (Di sabato 24 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 luglio – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 1, ma in Giappone si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime finali, con i primi undici titoli in palio. Spiccano ciclismo su strada, scherma, tiro a segno, tiro con l’arco, judo e taekwondo. OA Sport vi propone la DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24– MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 1, ma in Giappone si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime finali, con i primi undici titoli in palio. Spiccanosu strada,con l’, judo e taekwondo. OA Sport vi propone la...

Advertising

SkySport : La Cerimonia di Apertura dei Giochi: segui il LIVE #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : Tokyo LIVE: attesa per la Cerimonia d'Apertura #SkySport #Tokyo2020 - SkySport : La Cerimonia di Apertura dei Giochi LIVE #SkySport #Tokyo2020 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 1 a Tokyo: si assegnano i primi 11 titoli! - lokiandroll : pensando intensamente alla live in cui yotobi gioca al gioco brutto delle olimpiadi non ho mai riso così tanto in v… -