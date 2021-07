Le colonne sonore dei videogame alla cerimonia d’apertura di Tokyo 2020

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Foto: Square Enix)Gli appassionati dipiù attenti hanno subito riconosciuto una serie di melodie famigliari come sottofondo musicale orchestraledelle Olimpiadi di. Prima è stato il tema principale di Dragon Quest, poi è toccato a un brano di Final Fantasy e via con musiche da Monster Hunter, persino da Pes. Casualità? In realtà, come è facile immaginare, era tutto progettato ad hoc dal comitato organizzatore che ha voluto rendere un piccolo omaggio a una delle società più importanti del Giappone – l’industria videoludica, appunto – ...

Le delegazioni dei Paesi partecipanti alle Olimpiadi entrano accompagnati dalledi famosi videogiochi: l'Italia sfila sulle note di Olympus Coliseum di Kingdom Hearts La cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo si è svolta in tutta la sua bellezza. Come al ...... lo stesso Pannone insieme ad Ambrogio Sparagna ; il virtuoso dell'organetto e compositore, tra le figure di spicco della musica popolare italiana, autore di moltecinematografiche, ...La rassegna musicale itinerante prenderà il via domani sera, sabato 24 luglio, da San Romano di Mercato Saraceno ...Non poteva iniziare altrimenti le tanto attese Olimpiadi di Tokyo, rimandate come sapete dallo scorso anno per i motivi ...