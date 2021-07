La Camera dà il via libera al decreto Recovery: il testo passa al Senato per l’approvazione definitiva (Di venerdì 23 luglio 2021) La Camera ha dato il via libera al dl Recovery che così, in vista della scadenza del 30 luglio, passa al Senato per la definitiva approvazione. Il testo, su cui il governo ha anche incassato la fiducia a Montecitorio, è passato con 265 voti a favore, 14 ‘no’ e 21 astenuti tra i deputati di Fratelli d’Italia. Giovanni Vianello del Movimento 5 Stelle ha annunciato voto contrario in dissenso dal suo gruppo: “I nostri figli pagheranno i danni di questo provvedimento”, ha detto. La misura aveva subito le ultime modifiche in sede di commissione, quando il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Laha dato il viaal dlche così, in vista della scadenza del 30 luglio,alper laapprovazione. Il, su cui il governo ha anche incassato la fiducia a Montecitorio, èto con 265 voti a favore, 14 ‘no’ e 21 astenuti tra i deputati di Fratelli d’Italia. Giovanni Vianello del Movimento 5 Stelle ha annunciato voto contrario in dissenso dal suo gruppo: “I nostri figli pagheranno i danni di questo provvedimento”, ha detto. La misura aveva subito le ultime modifiche in sede di commissione, quando il ...

