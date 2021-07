Juventus | martedì 27 luglio la presentazione di Allegri In conferenza parlerà anche Agnelli

(Di venerdì 23 luglio 2021) Massimilianoverrà presentato dallanella giornata di27. Alle 14.30, il nuovo tecnico bianconero sarà in sala stampa insieme al presidente Andreaper parlare e analizzare il suo ritorno sulla panchina bianconera. Occasione per carpire, dalle parole del tecnico, le sue sensazioni sul ritorno alla Juve dopo due anni, su come si approccia alla prossima stagione, che vedrà dopo 9 anni la Juve non più campione d’Italia.quindi occasione per ascoltare le parole di. Foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

juventusfc : Qui JTC ?? Continua la preparazione ?? ?? - AlexDrumass : RT @SuperflyVideo: #Juventus | Martedì alle 14.30 la prima conferenza stampa di Max #Allegri, interverrà anche il presidente Andrea #Agnell… - FiloBarige993 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | Martedì alle 14.30 la prima conferenza stampa di Max #Allegri, interverrà anche il presidente Andrea #Agnell… - Paololonero : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | Martedì alle 14.30 la prima conferenza stampa di Max #Allegri, interverrà anche il presidente Andrea #Agnell… - AJGNewsOfficial : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | Martedì alle 14.30 la prima conferenza stampa di Max #Allegri, interverrà anche il presidente Andrea #Agnell… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus martedì

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Da diversi giorni lasta lavorando alla Continassa sotto gli occhi vigili di Max Allegri per preparare l'imminente stagione., però, sarà un po' il giorno ufficiale che darà il via al nuovo ciclo ...per lunedì 26 luglio,sosterrà il primo allenamento e inizierà la preparazione per la prossima stagione. Ha ancora un po' di tempo per tenere la spina staccata e restare spensierato, ...