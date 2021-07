Il suocero di Insigne sui social | “Vuole solo Napoli”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Si è quasi concluso il ritiro a Dimaro, ed ilaffronterà domani la Pro Vercelli per la seconda amichevole di stagione. Tra i calciatori ancora in vacanza per gli impegni europei, vi è anche Lorenzo. Rinnova, non rinnova? Il dilemma è sulla bocca di tutti i napoletani. Ildisui: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

...al futuro di Lorenzo, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e che al momento vede il capitano azzurro incerto circa quello che accadrà in questa sessione di mercato. Sui social il......al futuro di Lorenzo, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e che al momento vede il capitano azzurro incerto circa quello che accadrà in questa sessione di mercato. Sui social il...Contratto in scadenza 2022, il capitano azzurro non ha ancora parlato con Aurelio De Laurentiis del rinnovo, ma la sua priorità resta proprio questa.Quale sarà il futuro di Lorenzo Insigne? In questi giorni si stanno accavallando tante voci. Il capitano non sembra avere dubbi.