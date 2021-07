Il green pass fa raddoppiare le adesioni al vaccino in Piemonte (Di venerdì 23 luglio 2021) Piemonte come la Francia: l’obbligo del green pass ha dato una spinta alla campagna vaccinale. Infatti, a poche ore dalle nuove normative che stabiliscono la necessità del pass per entrare nei locali e per i viaggi sono raddoppiate le prenotazioni dei vaccini “Le decisioni di ieri del Governo – ha sottolineato Alberto Cirio – hanno avuto in Piemonte l’effetto di raddoppiare le richieste per le vaccinazioni: ogni ora sul nostro portale registriamo il doppio delle adesioni rispetto alle media dei giorni precedenti”. A parlare i dati che fotografano un’impennata delle ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 23 luglio 2021)come la Francia: l’obbligo delha dato una spinta alla campagna vaccinale. Infatti, a poche ore dalle nuove normative che stabiliscono la necessità delper entrare nei locali e per i viaggi sono raddoppiate le prenotazioni dei vaccini “Le decisioni di ieri del Governo – ha sottolineato Alberto Cirio – hanno avuto inl’effetto dile richieste per le vaccinazioni: ogni ora sul nostro portale registriamo il doppio dellerispetto alle media dei giorni precedenti”. A parlare i dati che fotografano un’impennata delle ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - ottochannel : Green pass dal 6 agosto, le reazioni della gente - LarsUlrichEU : @VgaMaths @Yazid_gd @DanielaPF75 @matteosalvinimi È il documento che ti viene dato dopo la prima dose in Lombardia… -