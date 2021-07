Green pass, Pregliasco: “Bene, ma non escluderei obbligo vaccinale” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il Green pass rimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se stessi e gli altri. Come utilizzarlo è ovviamente una scelta politica. Ma decidere di vaccinarsi è un’azione di solidarietà, che permette di stare più sicuri in situazioni di rischio come ad esempio, stare seduti al tavolo al ristorante o in altri ambienti chiusi, dove i positivi, anche asintomatici, potrebbero infettare”. Ai microfoni di iNews24.it, Fabrizio Pregliasco, direttore dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell’Università degli Studi di Milano, fa il punto sulle decisioni della cabina di regia col premier Mario ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) “Ilrimarca oggettivamente e orgogliosamente che ci si è vaccinati per proteggere se stessi e gli altri. Come utilizzarlo è ovviamente una scelta politica. Ma decidere di vaccinarsi è un’azione di solidarietà, che permette di stare più sicuri in situazioni di rischio come ad esempio, stare seduti al tavolo al ristorante o in altri ambienti chiusi, dove i positivi, anche asintomatici, potrebbero infettare”. Ai microfoni di iNews24.it, Fabrizio, direttore dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, virologo e docente dell’Università degli Studi di Milano, fa il punto sulle decisioni della cabina di regia col premier Mario ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - LorenaSpini : RT @Massimi74003086: @GuidoCrosetto Ma poi c’è una strana ipocrisia in tutto questo. Facciamo un caso specifico: io vaccinato entro con gre… - michelebranzoli : RT @ncaramatti: Casi in UK stanno sensibilmente scendendo, la mortalità è rimasta bassa e gli ospedali non hanno avuto neanche un quinto de… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Il Green pass paragonato al nazismo. I vigili di Roma lo boicottano: 'Nessuno sarà multato' Il decreto anti Covid del governo di ieri - spiegato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi - ha introdotto l'obbligo di Green pass per diversi luoghi, tra cui i ristoranti al chiuso: una novità che non è piaciuta a no vax e scettici del vaccino, ma nemmeno ad una parte dei vigili urbani di Roma, che in alcuni gruppi ...

Green pass. Gelmini: "Si evitano nuove chiusure". Fedriga: "Stato ci deve essere in fase controllo" Sileri: "Non metterei obbligo vaccinale nelle aziende". "Il Green pass non è un arbitrio, ma una condizione per tenere aperte le attività economiche". Così il Presidente del Consiglio Mario Draghi illustrando le nuove misure contro la pandemia. Ma nonostante ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Porta Green Pass: stampa il certificato, è meglio Stampa e conserva la versione su carta del Green Pass, non si sa mai: tienila sempre con te grazie a uno di questi porta documenti. Stampa e conserva la versione su carta del Green Pass, non si sa mai ...

Covid, Giani: ''Green pass inevitabile, è uno stimolo alla vaccinazione'' Il presidente della Regione Toscana ieri alla festa dell'Unità di Poggibonsi: ''Giusto tenere conto del fattore ospedalizzazioni per il cambio di colore delle regioni ...

