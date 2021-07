Green Pass, domani protesta No-vax in 80 città italiane (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – In occasione del quarto “Worldwide Demonstration Rally”, evento cospirazionista che inneggia a libertà e diritti organizzato a livello globale, domani alle 17.30 oltre 80 città italiane vedranno scenderanno in piazza i ‘No-vax’ di tutto il Paese. A ingrossare le fila della manifestazione è la recente approvazione da parte del governo Draghi del decreto Covid che, a partire dal prossimo 6 agosto, introduce l’obbligo del Certificato Covid, il cosiddetto ‘Green Pass’ per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) – In occasione del quarto “Worldwide Demonstration Rally”, evento cospirazionista che inneggia a libertà e diritti organizzato a livello globale,alle 17.30 oltre 80vedranno scenderanno in piazza i ‘No-vax’ di tutto il Paese. A ingrossare le fila della manifestazione è la recente approvazione da parte del governo Draghi del decreto Covid che, a partire dal prossimo 6 agosto, introduce l’obbligo del Certificato Covid, il cosiddetto ‘’ per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, ...

