«Grande Fratello Vip 2021» | da Katia Ricciarelli a Manuel Bortuzzo | i primi nomi del cast

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 23 luglio 2021) Alcune trattative sono già belle e chiuse e altre ancora in essere: resta che la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre con un doppio appuntamento settimanale, sta cercando di mettere in piedi un cast forte e decisamente non scontato, capace di attirare l’attenzione del pubblico e accontentare un po’ tutti i gusti. Tra i nomi che sarebbero già confermati anticipati da Dagospia ci sono: la cantante Katia Ricciarelli, che nella sua esperienza ha già partecipato come concorrente a La fattoria, Let’s dance e Il cantante mascherato; la conduttrice ed ex Miss Italia Manila Nazzaro; la figlia di Morgan e Asia Argento Anna Lou Castoldi; l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi e il campione di nuoto Manuel Bortuzzo, probabilmente il nome più curioso reclutato finora da Alfonso Signorini.