Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro Cuba (Di venerdì 23 luglio 2021) Le proteste avvenute a Cuba contro l’aumento dei prezzi, la carenza di cibo e di energia elettrica, hanno già scatenato alcune reazioni internazionali. Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro un ministro Cubano e contro alcuni membri delle forze speciali del ministero dell’interno, per presunte violazioni dei diritti umani avvenute durante la repressione delle manifestazioni. A sud del muro invece, il Messico ha preparato due navi cariche di cibo e medicinali, che saranno ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) Le proteste avvenute al’aumento dei prezzi, la carenza di cibo e di energia elettrica,già scatenato alcune reazioni internazionali. Gliun ministrono ealcuni membri delle forze speciali del ministero dell’interno, per presunte violazioni dei diritti umani avvenute durante la repressione delle manifestazioni. A sud del muro invece, il Messico ha preparato due navi cariche di cibo e medicinali, che saranno ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi Presidente Draghi, mi faccia capire, quindi gli stati come Germania e Gran Bretagna che sconsigliano di vacci… - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - beppe_grillo : Gli stati hanno stanziato somme senza precedenti per affrontare la pandemia ma appena il 2% finora è andato alla tr… - filippo2021 : @occhifurbi_ @perchetendenza Certo, ed è anche complice dell’ENAC che lascia che gli aerei diffondano le scie chimi… - ombrysan : RT @borghi_claudio: Scusi Presidente Draghi, mi faccia capire, quindi gli stati come Germania e Gran Bretagna che sconsigliano di vaccinare… -