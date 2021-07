Gerry Scotti, quell’incidente durante le riprese: “Sono svenuto dal dolore” (Di venerdì 23 luglio 2021) Gerry Scotti ha subito un brutto incidente, qualche mese fa, durante le riprese, tanto da svenire dal dolore. Qualche mese fa, durante le riprese di Tu si que vales, abbiamo visto Gerry Scotti con le stampelle. A mostrare quanto successo, Belen Rodriguez, che lo aveva ripreso mentre era, appunto, con le stampelle. Leggi anche Gerry L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 23 luglio 2021)ha subito un brutto incidente, qualche mese fa,le, tanto da svenire dal. Qualche mese fa,ledi Tu si que vales, abbiamo vistocon le stampelle. A mostrare quanto successo, Belen Rodriguez, che lo aveva ripreso mentre era, appunto, con le stampelle. Leggi ancheL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

