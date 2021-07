“Frangipane” | il “Moscati” in soccorso del reparto Pediatria

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe” scende nuovamente in campo per offrire un ulteriore contributo all’Asl Avellino affinché l’attività assistenziale dell’Unità operativa didel presidio ospedaliero “Sant’Ottone” di Ariano Irpino possa svolgersi regolarmente. Dopo aver già sottoscritto, nel giugno scorso, una convenzione che prevede, per i mesi di luglio e agosto, la copertura di 10 turni di 12 ore per ciascun mese da parte di specialisti pediatri dell’Azienda “” e aver anche riscontrato la disponibilità dei medici a rivedere il loro ...

