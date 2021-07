Focolaio anche nell’Empoli: annunciati 6 positivi (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Empoli ha comunicato con una nota ufficiale che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di 6 componenti del gruppo squadra. I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa. Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato la positività al Covid-19 di 6 componenti del gruppo squadra https://t.co/rEOJdl5xDl — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 23, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) L’Empoli ha comunicato con una nota ufficiale che gli esami effettuati hanno evidenziato latà al Covid-19 di 6 componenti del gruppo squadra. I casi sono stati posti in isolamento come da protocollo vigente, con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato tutte le procedure previste dalla normativa. Empoli Football Club comunica che gli esami effettuati hanno evidenziato latà al Covid-19 di 6 componenti del gruppo squadra https://t.co/rEOJdl5xDl — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 23, 2021 L'articolo ilNapolista.

