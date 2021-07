Effetto Draghi sui vaccini: boom di prenotazioni, ma un cinquantenne su 4 non ha fatto nemmeno la prima dose (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - "Oggi abbiamo registrato un boom di prenotazioni che vanno dal +15 al +200% in base alle Regioni" ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, mentre la soglia di dosi somministrate ha superato i 64 milioni. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 29.198.814, il 54,06% della popolazione over 12, ma sono oltre 4,8 milioni (per l'esattezza 4.829.491) gli italiani con più di 50 anni che non hanno ancora fatto nemmeno una dose. Secondo il report settimanale del commissario Figliuolo, non hanno ricevuto la prima ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - "Oggi abbiamo registrato undiche vanno dal +15 al +200% in base alle Regioni" ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, mentre la soglia di dosi somministrate ha superato i 64 milioni. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 29.198.814, il 54,06% della popolazione over 12, ma sono oltre 4,8 milioni (per l'esattezza 4.829.491) gli italiani con più di 50 anni che non hanno ancorauna. Secondo il report settimanale del commissario Figliuolo, non hanno ricevuto la...

