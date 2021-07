Coronavirus Italia oggi, positivi e decessi in aumento nelle ultime 24 ore (Di venerdì 23 luglio 2021) Continuano a salire i casi Covid in Italia . Sono 5.143 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.057. Sono invece 17 le vittime ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 luglio 2021) Continuano a salire i casi Covid in. Sono 5.143 iai test individuati24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.057. Sono invece 17 le vittime ...

