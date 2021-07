Advertising

salernotoday : Cocaina nascosta nella borsa termina: arrestato 42enne a Camerota - InfoCilentoWeb : Camerota, cocaina nascosta tra i panini - gruppormb : Nel nostro GR #Pozzallo #arresto - AGR_web : Cocaina ed hashish nascosta nel muro, la botola si apriva solo con il telecomando, cinque arresti Nel corso di mira… - robfer2010 : RT @nuovaferrara: Ferrara, Il cane 'fiutatore' trova la droga nascosta. Quattro ritrovamenti diinvolucri e ovuli rinvenuti fra via Baluardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina nascosta

Info Cilento

... una pattuglia in borghese ha notato un'auto parcheggiata in maniera sospetta etra gli ... La sostanza è stata pesata e identificata innel peso di 23,50 grammi. Con il supporto del ...REGGIO EMILIA " La polizia continua a trovare droganei cespugli nella zona di viale Europa, piazzale Europa e piazzale Marconi, tutto intorno ...con dentro un grammo e mezzo di. Poco ...5, la pattuglia in borghese notava un’auto parcheggiata in maniera sospetta nascosta tra gli arbusti ... La sostanza veniva pesata e identificata in cocaina nel peso di 23,50 gr.Sotto i sedili anteriori dell’auto avevano ricavato dei vani in cui nascondere la droga: i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Bergamo hanno trovato 12 chili di cocaina, di ...