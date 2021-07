Cingolani, su 2 punti non abbiamo trovato accordo (Di venerdì 23 luglio 2021) "Su due punti non abbiamo trovato l'accordo al G20 Ambiente e li abbiamo rinviati al G20 dei capi di stato e di governo: rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030 ed eliminare il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 luglio 2021) "Su duenonl'al G20 Ambiente e lirinviati al G20 dei capi di stato e di governo: rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030 ed eliminare il ...

G20 Ambiente, accordo su clima - energia Lo annuncia il ministro della Transizione ecologica, Cingolani. Il negoziato è stato molto lungo e ... I due punti di mancato accordo:rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030 ed ...

G20: Cingolani (Mite), "tutti i Paesi sono allineati con l'accordo di Parigi", divergenze su tempistiche Quindi i due punti che avrebbero dovuto apparire insieme agli altri 58 nel documento finale, ... Per Cingolani anche positivo il fatto che "tutti i 20 sono allineati con Parigi", come anche la decisione ...

G20: Mite, solo India e Cina non hanno firmato 2 punti (ANSA) - ROMA, 23 LUG - Il Communiqué finale del G20 Ambiente di Napoli "è stato adottato da tutti, e i due punti su cui solo India e Cina non concordano nella formulazione, sono stati spostati al liv ...

G20, a Napoli sottoscritto accordo su clima ed energia che punta a Cop26 Nel documento finale, sottoscritto dai ministri dell'Ambiente e dell'Energia dei grandi Paesi della Terra, vengono riaffermati gli impegni dell'Accordo di Parigi ...

