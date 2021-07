Calciomercato Venezia, idea Niang. E c'è il sogno Caldara (Di venerdì 23 luglio 2021) Venezia - Un mercato fatto di nomi e scommesse straniere per il Venezia neopromosso in Serie A, che ora pensa anche a profili più "sicuri", anche se ancora in stato embrionale. In questo senso si ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021)- Un mercato fatto di nomi e scommesse straniere per ilneopromosso in Serie A, che ora pensa anche a profili più "sicuri", anche se ancora in stato embrionale. In questo senso si ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Calciomercato Venezia, idea Niang. E c'è il sogno Caldara VENEZIA - Un mercato fatto di nomi e scommesse straniere per il Venezia neopromosso in Serie A, che ora pensa anche a profili più "sicuri", anche se ancora in stato embrionale. In questo senso si spiegano le voci che vorrebbero i lagunari su M'Baye Nyang (27), ex ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Venezia su Luperto ed Ounas, Riso parla di Petagna CALCIOMERCATO NAPOLI, VENEZIA SU LUPERTO ED OUNAS Oltre ai rinnovi difficili ed eventuali innesti in entrata , in questa sessione di calciomercato estivo il Napoli sta ragionando anche in merito ad ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Venezia su Luperto ed Ounas, Riso parla di Petagna Calciomercato Napoli, il dirigente del Venezia conferma l'interesse per Luperto ed Ounas. L'agente di Petagna parla del futuro.

