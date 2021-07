Calciomercato Torino: accelerata per Pjaca. Le ultimissime (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Torino fa sul serio per Marko Pjaca: i granata accelerano e vogliono chiudere per il croato. Le ultime notizie La Juventus pensa a Manuel Locatelli per quanto riguarda il mercato in entrata ma valuta anche le uscite, ponderando le offerte che arrivano alla Continassa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Torino ora vorrebbe accelerare per Marko Pjaca: dopo la definizione della cessione di Meite al Benfica, affondo per l’attaccante esterno croato espressa richiesta di Juric per decollare nel suo modulo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilfa sul serio per Marko: i granata accelerano e vogliono chiudere per il croato. Le ultime notizie La Juventus pensa a Manuel Locatelli per quanto riguarda il mercato in entrata ma valuta anche le uscite, ponderando le offerte che arrivano alla Continassa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ilora vorrebbe accelerare per Marko: dopo la definizione della cessione di Meite al Benfica, affondo per l’attaccante esterno croato espressa richiesta di Juric per decollare nel suo modulo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, c'è l'accordo con il #Torino per il trasferimento di #Meite - mirkocalemme : I test medici di questi giorni certificano che la calcificazione di #Arthur non è più attiva e che, quindi, l'opera… - TUTTOJUVE_COM : Pjaca, ancora distanza tra Juve e Torino - Cucciolina96251 : RT @UglionoRoberto: #Calciomercato #Torino, proposto Enis #Bardhi del #Levante. Valutazione alta del cartellino, circa 15 milioni. Il suo c… - Cucciolina96251 : RT @Toro_News: ?? | CALCIOMERCATO Enis #Bardhi è in scadenza nel 2022 e sta cercando una nuova destinazione. Il trequartista sarebbe un pro… -