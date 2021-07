Calciomercato Serie C, Pro Sesto: ecco Gianelli e Bagheria (Di venerdì 23 luglio 2021) Sesto SAN GIOVANNI - La Pro Sesto , in un comunicato, ha ufficializzato il doppio prestito di Gianelli e Bagheria . ecco la nota: " Pro Sesto 1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 luglio 2021)SAN GIOVANNI - La Pro, in un comunicato, ha ufficializzato il doppio prestito dila nota: " Pro1913 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Olbia: Renault firma fino al 2024 OLBIA - L' Olbia , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del francese Christophe Renault . Il giocatore arriva dall' Atalanta . Di seguito la nota del club: "L' Olbia rende ...

Niccolò Corrado, nuova avventura in serie C La Feralpisalò, sqsuadra iscritta nel giorne A della terza serie, ha ufficializzato l'arrivo in prestito dall'Inter di Niccolò Corrado, terzino sinistro classe 2000 che l'anno scorso è stato in forza ...

Niccolò Corrado, nuova avventura in serie C La Feralpisalò, sqsuadra iscritta nel giorne A della terza serie, ha ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Inter di Niccolò Corrado, terzino sinistro classe 2000 che l’anno scorso è stato in forza ...

