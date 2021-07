Calciomercato Serie A, tutte le trattative. La Fiorentina sogna Ikoné (Di venerdì 23 luglio 2021) Se il mercato offensivo è paralizzato per quasi tutte le squadre di Serie A , non lo è di certo per la Fiorentina , al lavoro per rimpinguare il reparto avanzato dopo l'arrivo già perfezionato di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Se il mercato offensivo è paralizzato per quasile squadre diA , non lo è di certo per la, al lavoro per rimpinguare il reparto avanzato dopo l'arrivo già perfezionato di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Taranto vicino a #Granata della #Cavese. #Triestina idee di mercato con la #Roma. Queste… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Ascoli, vicino il difensore #Botteghin - edicolasportiva : Calciomercato Serie C, Vibonese: rinnovo per Mengoni - edicolasportiva : Calciomercato Serie C, Piacenza: ecco Bobb -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie A, tutte le trattative. La Fiorentina sogna Ikoné ... con German Pezzella che sembra al passo d'addio dopo diverse sessioni in cui il suo nome era già apparso sul taccuino dei club più importanti di Serie A . Se finora il club viola aveva sempre ...

Ravenna, UFFICIALE: due nuovi arrivi Commenta per primo Il Ravenna (serie D) ha annunciato gli ingaggi dell'attaccante esterno Simone Saporetti (classe 1998 scuola Bologna) e del centrocampista Andrea Lussignoli (classe 2001 scuola Brescia).

Calciomercato Serie C, Piacenza: ecco Bobb Corriere dello Sport Calciomercato Juventus, Griezmann può arrivare gratis: gli scenari L’allenatore Massimiliano Allegri lo attende, ma le indiscrezioni su un possibile futuro lontano dalla Serie A non accennano a placarsi ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di ...

Ssc Napoli – Pro vercelli è partita storica, la prima con tifosi e green pass, nove scudetti in campo Capienza al 50% dei posti disponibili nello stadio È una partita destinata a fare storia quella tra SSC Napoli e Pro Vercelli in programma domani (ore 17.30 ...

... con German Pezzella che sembra al passo d'addio dopo diverse sessioni in cui il suo nome era già apparso sul taccuino dei club più importanti diA . Se finora il club viola aveva sempre ...Commenta per primo Il Ravenna (D) ha annunciato gli ingaggi dell'attaccante esterno Simone Saporetti (classe 1998 scuola Bologna) e del centrocampista Andrea Lussignoli (classe 2001 scuola Brescia).L’allenatore Massimiliano Allegri lo attende, ma le indiscrezioni su un possibile futuro lontano dalla Serie A non accennano a placarsi ... Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di ...Capienza al 50% dei posti disponibili nello stadio È una partita destinata a fare storia quella tra SSC Napoli e Pro Vercelli in programma domani (ore 17.30 ...