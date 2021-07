Burioni senza pietà: “I non vaccinati devono restino in casa come sorci” (Di venerdì 23 luglio 2021) Continua la battaglia contro i no vax di Roberto Burioni. Affidandosi a Twitter, il virologo che insegna all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano lancia una nuova provocazione. “Propongo una riscossione per pagare gli abbonamenti Netflix novax per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come topi”, così ha twittato ieri sera dopo l’annuncio da parte del governo delle restrizioni imposte per chi non lo farà. essere in possesso del Pass Verde, quindi di chi non ha fatto il vaccino. Un tweet che ha scatenato la rete con 782 retweet e addirittura oltre mille citazioni. Tra questi, ovviamente, tanti no ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 luglio 2021) Continua la battaglia contro i no vax di Roberto. Affidandosi a Twitter, il virologo che insegna all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano lancia una nuova provocazione. “Propongo una riscossione per pagare gli abbonamenti Netflix novax per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi intopi”, così ha twittato ieri sera dopo l’annuncio da parte del governo delle restrizioni imposte per chi non lo farà. essere in possesso del Pass Verde, quindi di chi non ha fatto il vaccino. Un tweet che ha scatenato la rete con 782 retweet e addirittura oltre mille citazioni. Tra questi, ovviamente, tanti no ...

