Brutte notizie in casa Roma: infortunio muscolare per Jordan Veretout (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Il Tempo non arrivano grandi notizie dal ritiro della Roma. Si è infatti fermato Jordan Veretout in queste ore per un problema fisico di natura muscolare. Dopo la giornata di riposo concessa ieri alla squadra da José Mourinho, la Roma è tornata oggi a Trigoria per una doppia seduta di allenamento. Gli unici assenti erano proprio Jordan Veretout e Nicolò Zaniolo, ma per motivi differenti. Il trequartista classe 1999 era infatti giustificato dalla nascita imminente del figlio Tommaso, per il francese invece non una buona ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Il Tempo non arrivano grandidal ritiro della. Si è infatti fermatoin queste ore per un problema fisico di natura. Dopo la giornata di riposo concessa ieri alla squadra da José Mourinho, laè tornata oggi a Trigoria per una doppia seduta di allenamento. Gli unici assenti erano proprioe Nicolò Zaniolo, ma per motivi differenti. Il trequartista classe 1999 era infatti giustificato dalla nascita imminente del figlio Tommaso, per il francese invece non una buona ...

InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Spazio_Napoli : Brutte notizie in casa Roma: infortunio muscolare per Jordan Veretout - globalistIT : - GruppoFICamera : RT @Sandra_Savino: Non sono neppure stati inaugurati i #giochiolimpici che #Tokyo2020 fa già notizia, brutte notizie. Come rispondono gli i… - AnitaMolinatti : che brutta giornata, continuo a ricevere brutte notizie su brutte notizie. -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Superman, spunta gameplay di un nuovo gioco (ma ci sono brutte notizie) Da tempo non abbiamo più notizie sul progetto, ma abbiamo già la data di un evento in cui potremmo riuscire a scoprire ulteriori informazioni.

Musetti - Millman, Tennis olimpico maschile: diretta tv, streaming, pronostici ... notizie, analisi, pronostici, diretta tv e streaming. Lorenzo Musetti sarà il primo azzurro a ... L'azzurro, dopo l'exploit del Roland Garros nello scorso giugno, ha collezionato due brutte eliminazioni ...

MacBook Air con Mini-LED da 13": BRUTTE notizie Telefonino.net Salento Book Festival: Gino Castaldo a Castro La rassegna itinerante che quest’anno coinvolge dieci comuni della provincia di Lecce, proseguirà anche ad agosto ospitando complessivamente 50 autori nei borghi dell’entroterra e della costa, tra pia ...

Sex/Life: cinquanta sfumature di casalinga disperata Inamovibile dalla TopTen dei più visti di Netflix, questo furbo e patinato romanzetto erotico con la brava Sarah Shahi è probabilmente la serie più brutta (e più vista) dell'anno.

