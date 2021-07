Bianca Atzei in Sardegna | il toppino è davvero corto | che stacco!

Advertising

radioformusic : #NowPlaying Chili Giaguaro, Bianca Atzei, Michael Franti - Da Domani - MilanoSpia : Il comune di Arconate (Milano) annulla il concerto di Bianca Atzei - zazoomblog : Bianca Atzei annullato il concerto delle polemiche causa maltempo - #Bianca #Atzei #annullato #concerto… - mattinodinapoli : Bianca #atzei, annullato il #concerto delle #polemiche causa maltempo - FranKCanale67 : E vabbè, allora mi toccherà vedere il concerto di Bianca Atzei che invece saggiamente lo richiede. Così sono protet… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Atzei

Affaritaliani.it

Non si svolgerà il concerto gratuito diin piazza ad Arconate del 26 luglio, al centro delle polemiche perché era previsto l'accesso solo con il green pass. Il motivo non sono le critiche arrivate all'amministrazione comunale ...'Con grande rammarico dobbiamo comunicare che, a causa delle previsioni meteo che indicano la possibilità di maltempo, lo spettacolo diin calendario per lunedì 26 luglio 2021 è rinviato a data da destinarsi'. A scriverlo sulla propria pagina Facebook è il comune di Arconate (Milano). 'Tale scelta - scrivono sulla fanpage ...Non si svolgerà il concerto gratuito di Bianca Atzei in piazza ad Arconate del 26 luglio, al centro delle polemiche perché era previsto l'accesso solo con il green pass. Il motivo non sono le critiche ...Bianca Atzei più seducente che mai, la sensuale posa manda il web il tilt, la cantante indossa un top super scollato che lascia poco all'immaginazione.