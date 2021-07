Beyoncé e Jay-Z, in fiamme la loro villa di New Orleans: incendio doloso? (Di venerdì 23 luglio 2021) La villa di New Orleans di Beyoncé e Jay-Z è andata a fuoco e, per domare l'incendio, è servito l'intervento di ben ventidue pompieri. La villa del Garden District di New Orleans appartenente a Beyoncé e a Jay-Z è andata a fuoco e, per domare l'incendio, è servito l'intervento di ben ventidue pompieri. I danni non sono stati ancora quantificati. Ciò che è noto è che la dimora ha un valore di circa 2 milioni e mezzo di dollari. Come riportato da The Washington Post, un poliziotto del New Orleans Police Department ha dichiarato di aver ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021) Ladi Newdie Jay-Z è andata a fuoco e, per domare l', è servito l'intervento di ben ventidue pompieri. Ladel Garden District di Newappartenente ae a Jay-Z è andata a fuoco e, per domare l', è servito l'intervento di ben ventidue pompieri. I danni non sono stati ancora quantificati. Ciò che è noto è che la dimora ha un valore di circa 2 milioni e mezzo di dollari. Come riportato da The Washington Post, un poliziotto del NewPolice Department ha dichiarato di aver ...

