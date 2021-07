Al via le Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di venerdì 23 luglio 2021) Conto alla rovescia per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alle 13.00 italiane l'imperatore Naruhito alzerà ufficialmente il sipario sui “Giochi della ricostruzione e della ripresa” e darà il via alla manifestazione, che si concluderà l'8 agosto. Intanto centinaia di persone sono radunate all'esterno dello stadio Olimpico di Tokyo. I cittadini giapponesi salutano i giornalisti accreditati che stanno entrato con molta difficolta' all'interno dello stadio. Come apprende l'AGI, alle transenne sono soprattutto giovani, ragazze, che scattano fotografie ai giornalisti in coda per entrare. Rappresentanti dei media da ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) Conto alla rovescia per la cerimonia inaugurale delledi2020. Alle 13.00 italiane l'imperatore Naruhito alzerà ufficialmente il sipario sui “Giochi della ricostruzione e della ripresa” e darà il via alla manifestazione, che si concluderà l'8 agosto. Intanto centinaia di persone sono radunate all'esterno dello stadio Olimpico di. I cittadini giapponesi salutano i giornalisti accreditati che stanno entrato con molta difficolta' all'interno dello stadio. Come apprende l'AGI, alle transenne sono soprattutto giovani, ragazze, che scattano fotografie ai giornalisti in coda per entrare. Rappresentanti dei media da ...

