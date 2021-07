A Tokyo niente sanzioni per gli atleti che indossano l’arcobaleno Lgbtq+ (Di venerdì 23 luglio 2021) Svolta nei Giochi Olimpici che si vestono dei colori della lotta Lgbtq+. La richiesta di alcuni di atleti, di poter affrontare i Tokyo 2020 portando sempre con sé una fascia arcobaleno, è stata accolta. Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha detto sì al messaggio promosso dagli sportivi secondo il quale «L’amore vince sempre». A festeggiare la conquista, prima fra tutti, è stata Nike Lorenz, la capitana della nazionale tedesca di hockey su prato. Ieri ha infatti postato un messaggio su Instagram, mentre abbraccia la fascia. A portare avanti l’iniziativa c’è anche il capitano della nazionale di calcio a Euro 2020, Manuel Neuer, che ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) Svolta nei Giochi Olimpici che si vestono dei colori della lotta. La richiesta di alcuni di, di poter affrontare i2020 portando sempre con sé una fascia arcobaleno, è stata accolta. Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha detto sì al messaggio promosso dagli sportivi secondo il quale «L’amore vince sempre». A festeggiare la conquista, prima fra tutti, è stata Nike Lorenz, la capitana della nazionale tedesca di hockey su prato. Ieri ha infatti postato un messaggio su Instagram, mentre abbraccia la fascia. A portare avanti l’iniziativa c’è anche il capitano della nazionale di calcio a Euro 2020, Manuel Neuer, che ...

Advertising

laregione : Hussein squalificato nove mesi, per lui niente Giochi - GiancarloMoroni : @marioadinolfi Peccato che i portabandiera NAZIONALI, quindi rappresentanti dell'Italia, siano altri. Non sapere ni… - SaraSanfi : @giudith95 Ricordo a Rio la cerimonia d'apertura dei giochi è stata pazzesca ho amato tutto mai visto niente di sim… - iVolleymagazine : BeachVolley Tokyo 2020 – Altra positività nel Beach ceco: Marketa Nausch Slukova, per lei niente Giochi - johnny67_ : @Pitriola56 @ItaliaTeam_it @canottaggio1888 @FitarcoItalia La Rai ha a disposizione 200 ore di dirette da Tokyo. St… -