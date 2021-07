Vaccini: Toti, dopo parole Draghi 5mila prenotati in due ore (Di giovedì 22 luglio 2021) “Da due ore a questa parte, da quando Draghi ha parlato, le prenotazioni dei Vaccini in Liguria sono tornate a schizzare a 5.000 in due ore. Quindi credo che l’obiettivo che il presidente del Consiglio voleva ottenere l’ha ottenuto”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Rai2 Post commenta l’annunciato obbligo del green pass dal 6 agosto per ristoranti al chiuso, spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.Servirà anche nei bar ma non per consumare al bancone, anche se al chiuso. Non ripartiranno le discoteche, con i gestori ora nuovamente in protesta. “La nota stonata - spiega ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 luglio 2021) “Da due ore a questa parte, da quandoha parlato, le prenotazioni deiin Liguria sono tornate a schizzare a 5.000 in due ore. Quindi credo che l’obiettivo che il presidente del Consiglio voleva ottenere l’ha ottenuto”. Così il presidente della Regione Liguria Giovannia Rai2 Post commenta l’annunciato obbligo del green pass dal 6 agosto per ristoranti al chiuso, spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.Servirà anche nei bar ma non per consumare al bancone, anche se al chiuso. Non ripartiranno le discoteche, con i gestori ora nuovamente in protesta. “La nota stonata - spiega ...

Advertising

Mr_Torax : RT @HuffPostItalia: Vaccini: Toti, dopo parole Draghi 5mila prenotati in due ore - a42nno : RT @HuffPostItalia: Vaccini: Toti, dopo parole Draghi 5mila prenotati in due ore - mefaimori : RT @HuffPostItalia: Vaccini: Toti, dopo parole Draghi 5mila prenotati in due ore - HuffPostItalia : Vaccini: Toti, dopo parole Draghi 5mila prenotati in due ore - coriolano2011 : RT @italianprometeo: M è toccato bloccare toti un ritardato che scrive sui vaccini 10 post all ora della regione fotte sega a lui rivotatel… -