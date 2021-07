Una settima stagione per Lucifer? Il co-showrunner spegne ogni dubbio (Di giovedì 22 luglio 2021) Il co-showrunner di Lucifer, Joe Henderson, ha smentito le teorie secondo cui lo show fantasy avrebbe ricevuto un altro rinnovo a sorpresa dopo la sesta stagione. La serie avrà un proprio panel durante l’evento virtuale del San Diego Comic-Con (appuntamento a sabato 24 luglio), che per il secondo anno consecutivo si svolgerà “At Home” a causa della pandemia in corso. Lo sceneggiatore e produttore ha anticipato ai fan di Lucifer di cosa avrebbe parlato nel corso del panel. “Di qualunque cosa si possa parlare…” ha scritto accanto a un’emoji con una faccia pensante, facendo supporre ai suoi followers su Twitter che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Il co-di, Joe Henderson, ha smentito le teorie secondo cui lo show fantasy avrebbe ricevuto un altro rinnovo a sorpresa dopo la sesta. La serie avrà un proprio panel durante l’evento virtuale del San Diego Comic-Con (appuntamento a sabato 24 luglio), che per il secondo anno consecutivo si svolgerà “At Home” a causa della pandemia in corso. Lo sceneggiatore e produttore ha anticipato ai fan didi cosa avrebbe parlato nel corso del panel. “Di qualunque cosa si possa parlare…” ha scritto accanto a un’emoji con una faccia pensante, facendo supporre ai suoi followers su Twitter che ...

