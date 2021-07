Uccisa a Napoli, 30 anni in appello per il marito di Fortuna Bellisario: fu omicidio volontario (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La IV sezione della Corte di Assise di appello di Napoli ha condannato a 30 anni di reclusione Vincenzo Lo Presto, 43 anni, marito di Fortuna Bellisario, Uccisa a Napoli, il 7 marzo 2019, secondo l’accusa a causa delle conseguenze innescate dai colpi inferti con una stampella dal consorte, dopo l’ennesima lite per motivi di gelosia. Il sostituto procuratore generale Maria Di Addea, nell’udienza dello scorso 13 luglio, aveva chiesto l’ergastolo. In primo grado Lo Presto venne condannato a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La IV sezione della Corte di Assise didiha condannato a 30di reclusione Vincenzo Lo Presto, 43di, il 7 marzo 2019, secondo l’accusa a causa delle conseguenze innescate dai colpi inferti con una stampella dal consorte, dopo l’ennesima lite per motivi di gelosia. Il sostituto procuratore generale Maria Di Addea, nell’udienza dello scorso 13 luglio, aveva chiesto l’ergastolo. In primo grado Lo Presto venne condannato a ...

